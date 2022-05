Consumo de crack avança e número de moradores de rua cresce em Cruzeiro do Sul

Um morador de Xapuri procurou a Câmara de Vereadores na última terça-feira (24) para pedir ajuda quanto ao risco iminente de perder a sua casa por conta de uma cratera que se formou na saída de um bueiro, no trecho final da rua Dr. Batista de Moraes, no sentido centro-bairro.

De acordo com o relato de Léo Lima, o morador que levou o problema aos vereadores, uma casa vizinha à sua já desmoronou levada pelo buraco. Por sorte, os moradores não estavam na residência no momento em que a construção foi abaixo. Um banheiro de outra residência também já ruiu.

“Estou indo pelos meios legais, pelos vereadores, que é quem nos representa, para que possamos chegar até o prefeito para vermos que providência podemos tomar com relação a essa situação aqui. O perigo é grande, aqui não aguenta mais uma chuva, e se isso ocorrer já vai atingir a minha casa também”, disse o morador.

Nesta quarta-feira (24), o presidente da Câmara, Eriberto Mota, montou uma comissão de vereadores e foi até o local. Junto com ele, estiveram os vereadores Kaico Roque, Clemilton Almeida, Dim Lopes e Alcemir Teodósio, que encaminharam uma reunião com o prefeito Bira Vasconcelos para tratar do assunto.

A respeito do problema, o secretário municipal de Infraestrutura de Xapuri, Josué Ferreira, informou que a prefeitura já esteve no local e averiguou a situação. De acordo com ele, a licitação para a aquisição do material necessário para a obra já foi realizada e que a etapa seguinte já é a solução do problema.