Homem que matou mulher de Mâncio Lima é preso pela Polícia

O prefeito de Porto Walter, César Andrade, e o Presidente do Deracre, Petrônio Antunes, assinaram nesta sexta-feira , 27, um convênio no valor de R$1,5 milhão para o trabalho de abertura do Ramal Barbary, que ligará o município à Rodrigues Alves. O documento foi assinado na sede do Deracre em Rio Branco.

Os recursos serão utilizados para aquisição de combustível, locação de máquinas, e contratação de empresa para execução do trabalho, no prazo de seis meses. O prefeito César Andrade agradeceu a parceria com o governo do Estado.

“Esse é um sonho nosso e a parceria com o Estado fortalece esse projeto. O apoio que a gente vem recebendo do Governo em especial do Deracre vai de de encontro com a política de nossa gestão que é integrar por via terrestre o nosso município com o Juruá” diz o prefeito.

Além do convênio para a abertura definitiva do ramal , o prefeito celebrou ainda recursos de R$90 mil rpara a limpeza de rios e igarapés e a construção de pontes nos ramais do município, de emenda parlamentar do deputado estadual Luiz Gonzaga.

Atualmente só é possível chegar até Porto Walter de barco ou avião.