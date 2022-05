Homem condenado a 15 anos de prisão é o autor de assaltos na Estação Experimental

O traficante Antônio da Silva Miranda, de 39 anos, foi preso nesta sexta-feira, 27, pela Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, com três automóveis, R$ 20 mil em espécie, joias com peso de setenta e cinco gramas de ouro e duas malas com fragmentos de cocaína em uma casa no bairro Cruzeirão.

De acordo com o delegado Everton Carvalho, responsável pela prisão, Antônio já é conhecido pela prática de tráfico de drogas, agindo em vários bairros de Cruzeiro do Sul, e é membro atuante de organização criminosa.

“A prisão preventiva dele foi decretada porque foi constatado que ele mandou droga de Cruzeiro do Sul para Rio Branco que foi apreendida em Tarauacá. Como as malas com cocaína foram encontradas, ele foi preso em flagrante. O dinheiro contado, notas regulares de R$ 50 e R$ 100, e as malas com resquícios de cocaína apontam para o tráfico. Ele comprava drogas de pessoas que chegavam até aqui com o produto e enviava a droga para dentro e fora do Acre”, relata o delegado.

Foram apreendidos:

• 1 um veículo Fiat Toro 2016/2017 – R$ 90.000;

•1 um veículo Chevrolet Ônix, R$ 50.000;

•1 um veículo Volkswagen Voyage 2014/2015 – R$ 42.000,00;

• R$ 20.832,00 em espécie;

• 75,5 g de ouro, no valor de R$ 22.650,00;

• 1 celular Samsung A50 – R$ 1.200,00.

O prejuízo total para o mundo do crime, segundo a polícia, foi de R$ 226.682,00.