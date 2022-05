Casal acreano cria marca de óleos essenciais para tratar ansiedade, depressão e outras doenças

Há aproximadamente dois anos surgiu no estado do Acre a OZO – Óleos Terapêuticos, primeira empresa local a produzir com marca própria óleos essenciais e vegetais puros, além de comercializar óleos ozonizados, que são capazes de preservar as propriedades terapêuticas do Ozônio Medicinal por meio de filtros e geradores específicos para essa finalidade. O casal de fisioterapeutas Jéssica Amaral Guimarães Jucá e Carlos Eduardo Jucá de Oliveira são os criadores da marca e decidiram embarcar no mundo dos óleos terapêuticos no auge da pandemia de Covid-19.

Tudo começou quando o casal atendia um paciente idoso que sofria com dores na coluna. “Percebemos que ele tinha uma ferida diabética na perna e ele nos relatou que já estava com aquela ferida há 2 meses e tentava cicatrizá-la com vários tipos de medicamentos e nada resolvia”. Foi então que Jéssica e Carlos decidiram ozonizar um óleo para esse paciente. “Com isso, a ferida desse paciente cicatrizou em apenas cinco dias. Foi aí que a gente percebeu o quanto era importante esse trabalho e também levá-lo para mais pessoas”.

Hoje, os produtos mais procurados são os óleos que tratam ansiedade, depressão, problemas de pele, acne e estrias. O casal aprendeu a técnica de ozonização de óleo durante o curso de Ozonioterapia, quando decidiram comprar o aparelho específico para conseguirem estabilizar o gás de ozônio medicinal dentro de um óleo vegetal puro. “Com esse processo, o óleo ganha as propriedades do ozônio, que são: antibactericidas, antiinflamatórias, virucidas, antioxidantes, e acabam deixando esse óleo com altíssimas propriedades terapêuticas”, destaca Jéssica.

Atualmente, a OZO trabalha com os óleos ozonizados em sua forma tópica da ozonioterapia, onde esses produtos servem para tratar problemas de pele como psoríase, dermatite, acne, úlceras, feridas diabéticas, entre outros. “Também produzimos óleos vegetais totalmente puros, livres de perfumes, parabenos, que servem para hidratação do cabelo, da pele e clareamento de manchas. Já nossos óleos essenciais atuam, principalmente, no Sistema Nervoso Central, atuando na ansiedade, depressão, falta de memória”.

As matérias-primas dos óleos podem ser diversas, como o azeite de oliva, coco e até sementes de girassol. De acordo com os proprietários da OZO, os óleos essenciais têm a propriedade terapêutica de cada planta que corresponde. Por exemplo: o óleo essencial de lavanda tem o composto químico chamado Linalol, que apresenta propriedades ansiolíticas (contra ansiedade). O casal afirma que dentro da aromaterapia existe tratamento para diversos problemas, desde ansiedade, depressão, acne, até fungos de unha, problemas de memória, dores articulares e musculares.

Tratamento sem efeitos colaterais

Além de todos os pontos positivos já demonstrados pelo uso de óleos essenciais e ozonizados, o melhor deles, segundo os donos da OZO, é que esse tipo de tratamento natural oferece o mínimo de efeito colateral possível, principalmente quando comparado a medicações alopáticas, que possuem um alto efeito colateral. Mas os fisioterapeutas acreanos alertam que mesmo o tratamento natural deve ser acompanhado por um aromaterapeuta.

“Temos diversos clientes que têm problemas de pele, como a psoríase. São pessoas que já tentaram diversos tratamentos e não tiveram resposta, mas conseguiram essa resposta positiva com os nossos óleos. Eles ficam muitos felizes, enviam fotografias de antes e depois e agradecem. Temos casos de feridas que não cicatrizavam também em animais, mas cicatrizaram com o uso dos nossos óleos, assim como problemas de manchas de pele, estrias e muitos outros”.

Para os iniciantes que ainda não tiveram nenhuma experiência com os óleos ozonizados, essenciais ou vegetais, Jéssica e Carlos indicam o primeiro passo: o óleo de rosa mosqueta ozonizado. “É um dos que a gente mais vende. Pode utilizar uma gota no rosto para hidratação, rejuvenescimento, hidratação, clareamento de manchas, principalmente à noite, pois é um óleo fotossensível. Pode utilizar algumas gotas no corpo para hidratar, clarear virilha e axilas ou utilizar 3 gotas no cabelo para potencializar a hidratação junto com a máscara”.

Resultados a curto prazo

Jéssica e Carlos decidiram avançar nos conhecimentos e hoje são estudantes do 5º período de medicina, dividindo o tempo da faculdade com o trabalho. O casal conta que optou em atuar com os óleos devido aos efeitos e grandes resultados em curto espaço de tempo visto nos pacientes. “O grande diferencial com certeza são os óleos ozonizados. São eles que trazem resultados incríveis e em curto prazo. Isso nos motiva cada dia mais a continuar com esse trabalho”.

De acordo com os profissionais, o tempo de uso que um cliente precisa até conseguir perceber os resultados vai depender do problema que ele deseja tratar. “Existe aquele problema que é resolvido de forma mais rápida e outros mais que requer um período mais prolongado”. Os mais procurados são os óleos que tratam ansiedade, depressão, problemas de pele, acne e estrias.

Além dos óleos, a OZO trabalha ainda com velas veganas aromáticas, escalda-pés, sais de banho, difusores de ambientes de óleos essenciais e shampoos artesanais terapêuticos feitos com óleos essenciais. “Atendemos clientes em todo o Brasil e inclusive temos revendedores em outros estados”, garantem. A empresa que nasceu na pandemia sempre teve significativa procura de clientes e ultimamente tem aumentado ainda mais a demanda.

“Para nós é uma grande honra trabalhar com esses produtos e atender nosso público. Para os planos futuros, pretendemos ampliar a marca ainda mais e alcançar clientes em mais cidades e estados”, conclui o casal. Os produtos estão disponíveis na loja colaborativa @universo68shop, localizada na rua José Magalhães, n° 109, Loja 05, numa galeria ao lado do Horto Florestal e funciona de segunda a sexta das 12h às 17h e aos sábados das 9h às 12h.