Com 70 atendimentos diários, Ouvidoria luta para agilizar consultas e cirurgias na Fundhacre

Os dados do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Novo Caged), divulgados no Painel CNT do Emprego no Transporte, mostram que o setor criou 1.632 novos postos de trabalho formal em 2022 no Estado do Acre.

No 1º trimestre de 2022 foram 21.523 novos empregos no País. Esse é o balanço de 213.060 admissões e 191.537 desligamentos no período em todo o Brasil. Visto em nível nacional e comparando com o desempenho do Acre, o resultado revela as progressivas recuperação e geração de empregos no setor de transporte.

Os dados são da Confederação Nacional do Transporte (CNT).