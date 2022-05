Acre tem 68,3 mil pessoas que poderiam trabalhar de modo remoto, aponta estudo

O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) estima potencial de 68.346 pessoas em trabalho remoto, 23,10% do contingente realizando alguma atividade laboral no Estado atualmente.

O Acre é o 7º no ranking de potencial de teletrabalho no País. O Distrito Federal é a praça de maior potencial, com 37,8%. No Pará, último no ranking do Ipea, esse percentual cai para menos da metade: 15,3%.

São Paulo possui o terceiro maior percentual de teletrabalho potencial, e detém cerca de 30% do contingente nacional de pessoas que podem potencialmente exercer o trabalho remoto.

Os dados foram divulgados nesta sexta-feira (27) como um panorama do potencial de trabalho remoto no país. De acordo com a análise, cerca de 20,4 milhões de pessoas encontram-se em ocupações passíveis de serem realizadas de forma remota em todo o País, o que representa 24,1% do total de pessoas ocupadas no mercado de trabalho brasileiro no horizonte da pesquisa.

No Acre, 28,3% dos trabalhadores em atividades que poderiam ser realizadas remotamente possuem nível médio de escolaridade. A grande maioria, 67,0% tem nível superior -com especialização – e estão na faixa etária dos 20 aos 59 anos -e 42.150 são mulheres.

No País, quanto a distribuição urbano e rural, as estimativas apontam, como esperado, o predomínio, do teletrabalho potencial na zona urbana. Não obstante, a área rural conta com mais de 650 mil pessoas com potencial de home office, o que corresponde a 6,4% do total de ocupados nessa área.