Toniquim assume comando da Confederação Brasileira de Futebol

Apesar da crise, a importação de trigo está em alta no Acre. Conforme dados publicados pelo Ministério da Economia em abril deste ano, entre os produtos importados pelo Acre, a farinha de trigo vinda da Argentina respondeu por 33% das compras.

O pão é um dos produtos que mais demandam essa matéria-prima no Acre. Em Rio Branco, segundo o aplicativo Menor Preço, o valor mais baixo da unidade do pãozinho francês é de R$ 0,33 na Cidade Nova. O maior pode chegar a R$ 12 o quilo em diferentes mercados da capital.

No período, o Acre exportou US$ 6,410 milhões e importou, US$ 79,5 mil, resultando em um saldo na balança comercial de US$ 6,33 milhões.

Depois do trigo, os seguintes produtos se destacam nas importações: sulfato de amônio, vindo da Bélgica, com 29,3% das aquisições; alho, vindo do Peru (29%) e madeiras, oriundas da Bolívia (8,7%).

