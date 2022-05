Tempo quente com chuvas pontuais nesta sexta-feira no Acre, diz previsão

Associação dos e das Docentes da Universidade Federal do Acre (ADUFAC) promove todas as sextas-feiras, uma feira de produtos da Agricultura Familiar, saudáveis, frescos e a preços justos no interior do campus da instituição, em Rio Branco.

Além da comercialização de itens de hortifrutigranjeiros de qualidade, naturais, com a produção de extrativistas, também é vendido no mercado itinerante, artesanatos ecológicos, livros, gibis e vinis, com valores acessíveis.

A feira de economia solidaria, busca unir a comunidade acadêmica, priorizando o convívio e o fortalecimento da sociabilidade, solidariedade e reciprocidade entre os feirantes agricultores e os consumidores, formados por professores, técnicos administrativos, alunos e população em geral.

É possível conferir os produtos disponíveis nesta sexta-feira, 27, no Instagram da Adufac ou no telefone (68) 98403 4539.