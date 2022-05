Projeto Acolher Para Transformar do Tribunal de Justiça atenderá pessoas em situação de rua

Peritos da Polícia Técnica identificaram, no final da tarde desta quinta-feira (26), o cadáver de um homem que estava no Instituto Médico Legal desde o início da manhã e que não portava um único documento. Trata-se de Janes Dantas de Souza, de 41 anos, que foi assassinado com uma facada nas costas na Via Chico Mendes.

Curiosamente, quase no mesmo horário, o autor do delito, Aldiney Cruz Soares, que foi autuado na Delegacia de Flagrantes (Defla), dava entrada na Unidade de Recuperação Social Dr. Francisco d’Oliveira Conde, onde aguardará o pronunciamento da Justiça.

Nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, Janes Dantas trafegava numa bicicleta pela Via Chico Mendes, próximo ao estádio Arena da Floresta, quando foi atacado por Aldiney Soares e atingido com uma facada nas costas. Mesmo ferida, a vítima conseguiu sair correndo na tentativa de escapar do agressor. Cerca de 200 metros à frente, caiu, e quando foi socorrido pelo SAMU já estava morto.

Integrantes do 2º Batalhão da Polícia Militar que passavam no local prenderam o assassino, que segundo o terceiro sargento C. Nogueira, que comandava a guarnição, estava em choque quando foi abordado e não esboçou qualquer reação.

“Ele falava palavras desconexas. Como portava a faca e estava com as mãos sujas de sangue, o prendemos e o levamos para a Defla”, confirmou o policial militar.

O homem assassinado não portava nenhum documento que o identificasse, o que fez, inclusive, com que a polícia levantasse a hipótese de que ele vivia em situação de rua. No final da tarde, peritos do Instituto de Identificação Criminal conseguiram descobrir sua qualificação.