ANS reajusta planos de saúde em 15,5%; 80 mil contratos no Acre são afetados

Um homem ainda não identificado pela Polícia foi morto com um golpe de faca em via pública, na madrugada desta quinta-feira, 26, durante uma discussão ocorrida nas proximidades de um posto de combustível localizado na Via Chico Mendes, no bairro Areal, Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, a vítima estava transitando em uma bicicleta na via Chico Mendes, quando o autor dor crime, identificado como Aldiney Cruz Soares, de 39 anos, o abordou e começaram a discutir.

O criminoso, em posse de uma faca, desferiu um golpe que atingiu as costas da vítima, que ainda chegou a andar alguns metros e depois caiu em via pública. Após a ação o autor fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida precisaram pedir apoio da ambulância do suporte avançado, devido o quadro clínico do paciente ter se agravado. A equipe médica chegou ao local, mas o paciente não resistiu ao ferimento e morreu dentro da viatura.

Policiais Militares do 2° Batalhão foram acionados e isolaram a área para os trabalhos do perito em criminalística, em seguida colheram as características do acusado e conseguiram prendê-lo em flagrante.

O corpo da vítima foi encaminhado pelo próprio SAMU ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico e identificação.

O acusado relatou aos policiais que matou a vítima devido uma desavença antiga dentro do presídio Francisco de Oliveira Conde e que tendo, hoje, a oportunidade de se vingar cometeu o crime.

O caso será investigado pela Polícia Civil.