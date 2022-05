Tempo quente e chuvas pontuais continuam em todo o Acre nesta quinta-feira

Um grupo de pais de alunos do Colégio de Aplicação (CAP), da Universidade Federal do Acre (UFAC), procurou o Ministério Público Federal (MPF) pedindo providências para o início das aulas no colégio que atende crianças e adolescentes.

Os pais de alunos do CAP informaram ao MPF que as aulas do corrente ano ainda não foram retomadas. O atraso, segundo a direção do CAP, decorre da não conclusão de obras que estão sendo realizadas no prédio da escola.

De acordo ainda com os pais, a direção do colégio informou, no último dia 5 de maio, que as aulas seriam retomadas no dia 16. Contudo, a retomada não foi possível em razão de atraso na conclusão das obras. Em razão disso, os pais foram comunicados, no dia 13 de maio, que as aulas seriam retomadas no prédio da FAAO, porém sem indicação de data.

Os pais alegam que temem pela perda do ano letivo pelos alunos. Um outro fator é que muitos pais sentem-se prejudicados pela mudança de prédio, dada a considerável distância entre o prédio que atualmente funciona o colégio de aplicação e o prédio da faculdade FAAO. A direção não informou a previsão de conclusão da obra do prédio.

Após a ida dos pais ao MPF, a UFAC chamou os responsáveis pelos alunos para uma reunião nesta última terça-feira, 24, e informou que os alunos do ensino médio vão estudar de forma emergencial no Centro de Convenções. Já os alunos do 6º ao 9º anos vão estudar de forma remota. As crianças do Pré II ao 5º ano vão ficar sem estudar por tempo indeterminado. O anunciou revoltou diversos pais. “Até agora as crianças não estão estudando após 2 anos de pandemia. Alegam que o prédio está com problema de estrutura, mas tiveram todo o tempo do mundo para resolver isso, já que como disse, são dois anos que não tem aulas no local”, afirma Cristiane Cunha, mãe de aluno.

A reportagem procurou a assessoria da UFAC, ainda na manhã desta quarta-feira, que se comprometeu a enviar uma nota ao ac24horas, mas até o fechamento do material não se pronunciou.