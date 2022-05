Segurança do Acre investiga suposta presença de grupo fortemente armado na região da fronteira

Vídeos a que o ac24horas teve acesso mostram dois grupos de homens fortemente armados que estariam, supostamente, acampados na região da fronteira acreana com o Peru.

De acordo com os vídeos, os grupos são denominados DF/CV (Defesa de Fronteira do Comando Vermelho) e teriam o objetivo de enfrentamento à facção rival Bonde dos 13 na região.

Cita-se, também, durante as filmagens feitas em região de mata onde aparecem cerca de 10 homens armados, frases como: “Conselho Final do Estado do Acre” e “Defesa do Brasil-Peru”.

A reportagem consultou alguns membros das forças de segurança pública no estado, mas a grande maioria afirmou não ter conhecimento dos vídeos.

No entanto, o delegado Rêmulo Diniz, um dos coordenadores do Grupo Especial de Fronteira (Gefron), disse que o material já é de conhecimento da polícia e que checagens já estão sendo feitas.

De acordo com o delegado Rêmulo, as averiguações que estão sendo realizadas têm o objetivo de identificar se os vídeos são atuais e se, de fato, são procedentes do Acre.

Veja o vídeo: