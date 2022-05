Repasses para controle das Hepatites e Aids serão de R$ 66,6 mil mensais no Acre

Foi publicado no Diário Oficial desta quinta-feira, 26, o Termo de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério Público do Estado do Acre (MPAC) e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Acre (Sejusp) com o objetivo da construção de uma unidade administrativa do MPAC na Cidade do Povo.

A parceria já havia sido anunciada no mês de março, mas apenas agora foi publicada no Diário Oficial. O documento foi assinado pelo procurador-geral de Justiça Danilo Lovisaro do Nascimento e o titular da Sejusp, coronel Paulo Cezar Rocha dos Santos.

O local foi escolhido por se tratar de uma região onde os moradores enfrentam situações de vulnerabilidade social. A unidade faz parte da estratégia da MPAC para estar cada vez mais próximo do cidadão, contribuindo para facilitar o acesso aos diversos serviços oferecidos pela instituição.