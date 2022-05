Aniversário de Mâncio Lima é aberto com inauguração do Centro de Multiuso

Abrindo a programação do aniversário de 45 anos do município, o prefeito de Mâncio Lima, Isaac Lima, inaugurou nesta quarta feira, 25, o Centro de Multiuso Hildegardes Araújo Rodrigues, no Bairro São Vidal.

O espaço, localizado ao lado do Centro do Idoso, será utilizado para atividades de inclusão social e acolhimento aos cidadãos, como atividades físicas para os idosos, realização de cursos, recreações e eventos para a juventude.

“Nós fizemos primeiro a sede da secretaria de Ação Social, depois o Centro do Idoso e agora o Centro de Multiuso, que complementa as ações e obras na área social. É um espaço de inclusão e diversão para os mais vulneráveis de nossa sociedade”, disse o prefeito, agradecendo ao ex-deputado federal Cézar Messias, pelos recursos para a obra.

Para a vice-prefeita Ângela Valente, as ações sociais e as obras de infraestrutura e de cunho social se complementam para proporcionar uma melhor qualidade de vida para os munícipes.

“As obras e as ações sociais são importantes na gestão. O social é que garante o bem estar das famílias e a qualidade de vida para as pessoas. Aqui será um espaço para qualificação, recreação e acolhimento para os cidadãos”, enfatizou ela.

Os idosos que frequentam o Centro do Idoso fizeram questão de ir à inauguração do Centro de Multiuso. A ex-agricultura Maria Gecilda Dantas Pontes, de 75 anos, diz que todos estavam ansiosos pelo espaço, onde vão fazer atividades físicas.

“Aqui nós vamos poder dançar, que eu amo. Eu estou muito feliz porque antes nós idosos éramos esquecidos e agora somos abençoado e enxergados”, comemora ela.

A secretária de Ação Social, Rocilda Mendonça, destaca que o grupo de 30 pessoas da terceira idade frequenta o Centro do Idoso uma vez por semana. No local, eles jogam, fazem atividade física, lancham e, uma vez por mês, recebem atendimento de saúde.

À tarde a programação de aniversário seguiu com a inauguração do Sistema de Abastecimento de Água da Comunidade dos Gerinos no Ramal do Feijão Insosso.

Na quinta-feira, 26, as 15h será a vez da inauguração da Quadra Poliesportiva Benício Alcântara de Souza, na Comunidade dos Virgíneos, e às 17h haverá Sessão Solene em comemoração aos 45 anos da cidade, na Câmara de Vereadores.

Sexta-feira, 27, será inaugurado, às 9h, o ginásio coberto Odilon Andrade Dias, no Bairro Guarani. Às 20h30, haverá abertura do Rodeio e as 22h00 a escolha da Rainha e Princesas do Rodeio, na Arena de Rodeio do Bairro São Francisco

Já no sábado, 28, às 8h, Isaac Lima entrega a quadra poliesportiva Adaiton Vieira de Vasconcelos, na Comunidade Belo Monte, e às 10h entrega a reforma e ampliação da escola municipal rural Braulino Vieira de Alencar aos moradores da Comunidade Pentecostes.

Domingo, 29, as 06h30, começa a concentração da XVII Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima em frente ao Teatro Márcia Alencar, e as 7h terá Início , na Praça São Sebastião, a XVII Cavalgada Hermecílio Barreto de Lima com chegada na Arena de Rodeio do Bairro São Francisco. No local também haverá corrida de cavalo, show do cantor Bruno Barros e Banda, prova de tambor e som automotivo. As 21h terá início a última noite de rodeio.

E na segunda-feira, 30, as 06h30 terá início a corrida pedestre Governador Edmundo Pinto masculina e feminina, na Estrada dos Virgíneos, com chegada no Mercado Hermecilio Barreto de Lima, no Bairro São Francisco.

Às 8h serão entregues kits de segurança para o segmento turístico e do Plano Estadual de Turismo. Às 09h haverá o amistoso de Futebol Máster entre as equipes de Mâncio Lima e Porto Walter, no campo de futebol do Bairro São Francisco.

Às 16h será a vez do desfile cívico e militar: secretarias municipais, escolas municipais e estaduais, 61 Bis, Polícia Militar e outros, na praça São Sebastião. Às 20h30 haverá o pré-show com o grupo de dança Tucumã e os cantores Aderban Silva, Klysman Barros, Geinisson Rocha, Bruno Barros e Banda. E a meia noite entra no palco a banda nacional Companhia do Calypso, que cantará até as 2 horas da manhã.