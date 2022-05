Viagem para o Rio de Janeiro de diretora da Funtac com o marido, que é irmão de deputado, causa revolta entre servidores

Já faz algum tempo que a Fundação de Tecnologia do Acre (Funtac) deixou de ser o centro de pesquisas e busca pelo desenvolvimento da tecnologia que já foi um dia. Culpa do pouco investimento dos governos no setor. Além da crise financeira, a atual direção convive com a insatisfação de alguns servidores da casa. Um dos motivos é uma viagem feita nos últimos dias ao Rio de Janeiro.

A atual diretora- presidente da Funtac é Missara Oliveira, esposa do ex-presidente da fundação, Antônio Aurisergio, conhecido como Tom Sérgio, que deixou a presidência porque vai ser candidato à Assembleia Legislativa nas próximas eleições, mas conseguiu emplacar a esposa no cargo. Tom é irmão do deputado federal Jesus Sérgio (PDT) e como é gestor de políticas públicas do governo, ficou lotado na própria Funtac. Ocorre que no último dia 20 de maio, a diretora-presidente foi convidada a participar do encontro Finep + Confap, ocorrido no Rio de Janeiro. Missara resolveu levar o esposo para acompanhá-la na viagem.

“O que nos revolta é que faz muito tempo que a Funtac não tem a atenção devida. Quando surge uma oportunidade dessas, servidores da casa deveriam ser contemplados. O ex-presidente vai ser candidato, se ganhar, assume o mandato e se perder não tem nenhuma garantia que vai continuar trabalhando na Funtac, afinal não sabemos quem vai ser o próximo governador. Enquanto esse ou qualquer outro governo que o conhecimento precisa ser da instituição e não de poucos, não vamos conseguir avançar e tornar a Funtac forte de novo como já foi um dia”, afirma um servidor, que prefere não ser identificado.

Além da escolha pelo marido, a reclamação é também pelo custo das passagens. Compradas em cima da hora, a ida e volta de Tom Sérgio ao Rio de Janeiro custou mais de R$ 6 mil, sem mencionar outros R$ 1,5 mil reais em diárias. “Aqui não se tem dinheiro para nada. Esse custo de R$ 6 mil reais para uma única pessoa é falta de planejamento. Enquanto isso, o pessoal que é terceirizado e ganha um salário mínimo está com o salário atrasado”, diz o servidor.

A reportagem conversou com Missara Oliveira. A diretora-presidente explicou porque levou o marido ao evento. “O Antônio Aurisergio é gestor de Políticas Públicas, sendo assim funcionário permanente do estado pode ocupar cargo em qualquer secretaria/ Órgão do Estado. Como estou a pouco tempo a frente da Fundação, preciso da experiência dele e do contato que tinha com os órgãos financiadores., A reunião foi com o Ministro de Ciência Tecnologia e Inovação, Paulo Alvim, na FINEP e nós conseguimos numa nova forma de pagamento nas nossas contrapartidas em projetos pela Fundação de Amparo a Pesquisa, FAPAC. As demais denúncias não procedem”, afirma Missara.

Apesar de ter negado que exista atraso no pagamento de terceirizados, a reportagem conversou com duas pessoas que prestam serviço de forma terceirizada que confirmaram que o salário do mês está atrasado. Os vencimentos deveriam ter sido pagos até o último dia 10, mas até o momento ainda não caiu nas contas dos trabalhadores.