Previsão aponta tempo quente com chuvas pontuais nesta quarta-feira no Acre

Anunciado na última sexta-feira, 20, durante encontro do governador Gladson Cameli com empresários, foi oficializado no Diário Oficial desta quarta-feira, 25, a criação do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Estado do Acre (CDE). O Conselho é um órgão colegiado de ação consultiva e de assessoramento direto ao Governo do Estado, representativo do poder público estadual e de organizações e instituições da sociedade civil e tem como objetivo propor ao Governador do Estado a formulação de políticas e diretrizes específicas, voltadas ao desenvolvimento econômico sustentável à geração de empregos, produzindo indicações normativas, propostas políticas e acordos de procedimentos.

O decreto de criação diz ainda que faz parte das demandas do CDE assessorar o Governador do Estado na solução de problemas de interesse público que interfiram no desenvolvimento econômico do Estado, apreciar propostas de políticas públicas e de reformas estruturais e de desenvolvimento econômico e social que lhe sejam submetidas pelo Governador do Estado, com vistas à articulação das relações de governo com representantes da sociedade civil organizada, além de propor medidas que visem a otimização da atuação do Governador do Estado em áreas de desenvolvimento econômico sustentável.

O CDE é composto pelos titulares da Secretaria de Estado da Casa Civil – SECC, Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia – SEICT, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG, Secretaria de Estado da Fazenda – SEFAZ, Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio – SEPA, Federação das Indústrias do Estado do Acre – FIEAC, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre – FAEAC, Federação do Comércio do Estado do Acre – FECOMÉRCIO, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Acre – FEDERACRE, Associação Comercial, Industrial, de Serviço e Agrícola do Acre – ACISA, Associação Acreana de Supermercados – ASAS, Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Acre – SINDUSCON, Sindicato das Empresas de Logística e Transporte de Cargas do Estado do Acre – SETACRE, Associação Comercial e Empresarial de Cruzeiro do Sul – ACECS, Associação dos Distribuidores e Atacadistas do Acre – ADACRE, Banco da Amazônia – BASA, Banco do Brasil – BB, Caixa Econômica Federal – CEF e Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Acre – FETACRE.

O CDE tem pelos próximos 60 dias apresentar o Regimento Interno e implantar uma plataforma digital de comunicação interna entre os participantes em até noventa dias.