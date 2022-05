ONG está com inscrições abertas para programa de imersão no idioma inglês

Estão abertas as inscrições para o programa de imersão em inglês oferecido pela ONG Soul Bilíngue. As 330 vagas ofertadas são para a turma do segundo semestre de 2022. para participar os estudantes precisam ter entre 18 e 26 anos, ter cursado e concluído o ensino médio em escola pública, ter renda familiar per capita de até dois salários e serem moradores das regiões Nordeste, Norte e Sudeste. As inscrições seguem abertas até o dia 1º de junho.

O edital, com informações gerais e requisitos, já consta no site da ONG. Para se candidatar para o programa, basta preencher o formulário da página e pagar a taxa social de inscrição de R$ 30. Estudantes aprovados na seletiva participarão de uma imersão de inglês por cerca de seis meses.

As aulas de inglês ocorrem aos sábados sendo o horário definido pela equipe Soul Bilíngue, de acordo com os resultados dos testes de nivelamento dos alunos aprovados no processo seletivo. Além disso, há encontro em grupo com psicólogos, eventos do Soul Summit (preparatório de intercâmbio) e reuniões com time Soul Bilíngue também aos sábados, das 9h às 10h30 (horário de Brasília) de forma intercalada.

Cada aluno contará com um mentor individual para prática de conversação e também terá acolhimento emocional com psicólogos voluntários no decorrer do processo. A iniciativa já impactou diretamente mais de mil jovens, ex-alunos da rede pública de ensino. Durante o período do programa, o estudante poderá concorrer a bolsas de estudo no exterior e ganhará pontos por desempenho e comprometimento ao longo dos seis meses.

Teste de Nivelamento Educa Mais Brasil

Para quem deseja participar de intercâmbios, dominar outros idiomas é um facilitador, pois, assim, será possível concorrer a bolsas de estudos internacionais. Nem todo mundo sabe, mas mesmo sem ter feito um curso de inglês é possível saber o nível de habilidade e familiaridade que a pessoa tem com o idioma através do teste de nivelamento.

Na internet, é possível encontrar diversas ferramentas gratuitas para te auxiliar nesta descoberta. O teste de nivelamento do Educa Mais Brasil, por exemplo, é disponibilizado on-line e gratuitamente no site da plataforma. Ao concluí-lo, o estudante, além de saber qual o nível de conhecimento da língua, tem acesso a descontos de até 70% em cursos de inglês on-line.

