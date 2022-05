Mega-Sena sorteia nesta quarta-feira prêmio acumulado em R$ 65 milhões

O pré-candidato ao Governo do Acre, deputado estadual Jenilson Leite (PSB), participou nesta terça-feira (24), do seminário: Da Cidade que Temos à Cidade que Queremos, promovido pelo movimento Coletividade e participação de diversas instituições, que aconteceu no Centro Cultural do Tribunal de Justiça, no Centro de Rio Branco.

O evento teve como objetivo avaliar o Sistema Municipal de Planejamento de Rio Branco, com foco no Plano Diretor e na Política Urbana do Município, seus instrumentos, planos, programas e ações complementares, assim como seus impactos e repercussões vivenciadas na cidade, debatendo o desenvolvimento, regulação urbana, moradia e muitos outros temas, principalmente sobre o abastecimento de água, que pelos índices, entrará em colapso nos próximos anos e também os resíduos sólidos, que são um problema grave há muitos anos e vem regredindo.

Jenilson agradeceu o convite e destacou a importância de se repensar soluções de resolutividade dos problemas do estado.

“Um seminário como esse deveria ter uma atenção maior dos poderes públicos, precisamos nos debruçar nos problemas das nossas cidades para evitar o aumento de conflitos hídricos, mobilidade urbana e todos os outros. É necessário que os gestores percam menos tempo com questões políticas e se dedique a pensar melhor os reais problemas, se debruçar para analisar como estará o Rio Acre, os problemas de mobilidade, de moradia daqui há 30 anos? É preciso pensar lá na frente, no futuro dos nossos filhos”, disse.

Como pré-candidato, Jenilson tem buscado entender as principais deficiências e necessidades dos municípios acreanos para encontrar soluções e incluí-las seu plano de Governo.

“Não se pode governar um estado como o Acre sem planejamento, apenas pela intuição. Precisamos buscar soluções inteligentes para problemas que às vezes parecem complexos. Podemos utilizar as novas tecnologias trabalhar em parceria com a população”, ponderou Jenilson.