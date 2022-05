Instituto Federal do Acre abre 100 vagas gratuitas para cursos de inglês e espanhol

Estão abertas as inscrições para os cursos de formação inicial e continuada em inglês e espanhol, do Instituto Federal do Acre (IFAC). Com carga horária de 200 horas, serão disponibilizadas 100 vagas para os estudantes, servidores e comunidade em geral.

As aulas acontecerão na modalidade de Educação a Distância (EaD), em um ambiente virtual de aprendizagem, com uma hora de duração e realizadas semanalmente.

Para participar do certame, o candidato precisa ter um e-mail válido, preencher corretamente todos os campos do Formulário Eletrônico e enviá-lo até o dia 31 de maio. É possível escolher somente um curso, sendo considerada a última versão enviada do arquivo.

Os estudantes oriundos da Formação Inicial e Continuada de Inglês e de Espanhol do Nível A1, Módulo 1 do Ifac, deverão realizar inscrições para cursarem o Nível A2, Módulo 2.

No formulário de inscrição serão solicitadas as cópias digitais do RG (ou documento oficial com foto) e CPF do requerente, RG e CPF do responsável legal (se o candidato for menor de 18 anos de idade), Certificado, Declaração ou Histórico Escolar que comprove a Escolaridade, Comprovante de vínculo empregatício para servidores do Ifac e declaração de matrícula para os alunos da instituição, Certificado de conclusão do curso de Nível A1 do idioma que pleiteia a vaga (inglês ou espanhol, cursado no Ifac ou em outra instituição. Todas as cópias digitais dos documentos anexados devem ser legíveis e completas (frente e verso caso tenham).

A seletiva acontecera por ordem de inscrição, conforme as vagas, que classificam quem chegar primeiro. O início das aulas está previsto para o dia 13 de junho.

Acompanhe Aqui o Edital e veja o cronograma, disposições, entre outras informações.