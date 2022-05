Aleac derruba veto e cadastro de reserva não terá cláusula de barreira nos editais de concursos do Acre

A Assembleia Legislativa do Acre derrubou nesta quarta-feira (25) o veto do governador Gladson Cameli à lei que amplia as regras do cadastro de reserva dos concursos do Acre. Pelas regras atuais, incluídas nos editais do Instituto Socioeducativo e do Corpo de Bombeiros, seriam destinadas apenas 20% das vagas efetivas ao cadastro de reserva. Com a derrubada do veto, está valendo a lei do deputado Roberto Duarte que reaproveita o cadastro de reserva, sem cláusula de reserva nos editais.

O veto foi derrubado pela unanimidade dos presentes, 17 deputados.

Outro veto derrubado determina a distribuição gratuita de escovas de dentes em escolas públicas do Acre.

Os deputados mantiveram o veto sobre distribuição de veículos a organizações assistenciais que atuam no Estado do Acre, mantiveram também o veto ao valor do IPVA não ser maior este ano que o lançado em 2021.

Além dos vetos, outros projetos foram aprovados, muitos relacionados à declaração de utilidade pública de organizações sociais do Acre.