Processo seletivo do Sesc oferece vagas em Rio Branco

O Serviço Social do Comércio – Sesc no Acre abriu inscrições para processo seletivo com a finalidade de preencher vagas efetivas e formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior, médio e fundamental para a cidade de Rio Branco. As inscrições vão até 27 de maio de 2022 e devem ser realizadas exclusivamente por meio do endereço eletrônico www.sescacre.com.br. No site, o candidato tem acesso ao edital completo do processo seletivo.

As vagas se destinam aos cargos de Analista de Esporte; Instrutor Esportivo; Nutricionista; Analista Contábil; Motorista; Assistente Administrativo: Cirurgião Dentista – Clínico, Assistente Social; Enfermeiro; Psicólogo; Professor – Educação Física; Recreador; Professor – Ensino Fundamental; Professor – Mediador; Auxiliares: de Manutenção, Analista de Planejamento; Analista Administrativo – Planejamento; Instrutor de Dança; Instrutor de Música; Instrutor de Teatro; Auxiliar de Manutenção Predial; Auxiliar de Cozinha.

As taxas de inscrição custam R$ 30, R$ 40 e R$ 60, para os cargos de nível fundamental, médio e superior, respectivamente. As provas serão realizadas no dia a 26/06/2022, na cidade Rio Branco (AC), em local a ser divulgado no site do Sesc. https://portal.processoseletivo.sescacre.com.br/edital/ver/8