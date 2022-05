Prefeito empossa 98 novos servidores na Educação de Porto Walter

Os irmãos acusados de gerir boa parte do tráfico de drogas em regiões do estado do Acre e do Pará foram presos com diferença de apenas um dia nesta semana. J. da S. A. de 48 anos, conhecido como “Bodó”, foi preso nesta terça-feira, 24, em uma casa no bairro João Alves, em Cruzeiro do Sul. Já R. da S. A., o “Ramalho”, estava foragido da justiça há mais de cinco anos e que foi preso na segunda-feira, 23, pela Polícia Federal em Santarém, no Pará, durante por integrar organização criminosa.

O acusado preso no Acre estava com 1 quilo de maconha, 520 gramas de pasta à base de cocaína, balanças de precisão e material para embalo do entorpecente. Também foi apreendida uma motocicleta que ele utilizava para fazer a entrega do entorpecente.

De acordo com o delegado Everton Carvalho, “Bodó” traficava em vários bairros do município. A investigação da Polícia Civil apontou também que “Ramalho” tem forte ligação com o irmão no mundo do crime de tráfico de drogas e integra organização criminosa. Os dois teriam poder de decisão na facção, além de controlar o comércio de entorpecentes na região de Cruzeiro do Sul.