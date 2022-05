ISE divulga resultado do exame psicotécnico e convoca aprovados para exames

O Instituto Socioeducativo do Acre (ISE) divulgou no Diário Oficial desta terça-feira, 24, o resultado final do exame psicotécnico dos aprovados no último concurso para provimento de vagas no órgão.

Além da relação do psicotécnico, o ISE já convoca os aprovados para a realização de exames médico e toxicológico. A divulgação inclui o nome do aprovado, o dia e o local onde devem ser realizados os exames.

Os candidatos aprovados podem conferir as informações a partir da página 29 do Diário Oficial desta terça.