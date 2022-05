Homem recebe facada no peito ao abraçar cunhado, em Rio Branco

Raimundo Nonato, de 43 anos, mais conhecido como Lázaro, foi ferido com um golpe de faca no peito na noite desta terça-feira, 24, dentro de sua residência localizada na rua Major Mendonça de Lima, no bairro Santa Helena, no Segundo Distrito de Rio Branco. O autor do crime é foi o cunhado identificado apenas como Joseano.

Segundo informações da esposa da vítima, Joseane, o marido Raimundo Nonato havia chegado do trabalho em casa quando o seu irmão Joseano se aproximou do seu esposo e ao dar um abraço na vitima desferiu um golpe de faca no peito de Nonato. Após a ação o acusado fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada e quando os paramédicos chegaram ao local pediram apoio do suporte avançado 01. Foi prestado os primeiros socorros e Raimundo foi encaminhado ao Pronto-Socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local, fizeram patrulhamento na região em busca de prender o autor do crime, mas ele não foi encontrado.

O caso segue sob investigação dos agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).