Governo marca licitação da construção da Nova Maternidade de Rio Branco para 1º de junho

Na última sexta-feira (20), o Rio Acre atingiu os 6,52 metros depois de, cinco dias antes (15/5), ter atingido os 3,24 metros, a cota de estiagem mais baixa dos últimos 7 anos, segundo os dados divulgados pela Coordenadoria de Defesa Civil Municipal de Rio Branco (COMDEC).

Nesta segunda-feira (23), o manancial voltou a ficar abaixo da casa dos 5 metros – precisamente 4,96 metros na medição das 6 horas da manhã. A razão do “sobe e desce” foram as chuvas acima de 50mm, ocorridas no início da semana no curso do rio, como consequência da onda polar que chegou à região.

De acordo com o tenente-coronel Falcão, coordenador da Defesa Civil Municipal de Rio Branco, as chuvas que provocaram a elevação repentina do rio aconteceram fora do município de Rio Branco. Segundo ele, esse fenômeno foi um ponto fora da curva.

O coordenador da Defesa Civil Municipal também chamou a atenção para o cenário fora do rio, que continua o mesmo, com relação à situação de seca e, inclusive, com início de queimadas tanto urbanas quanto rurais. Na zona rural constatamos essa situação, com poços e represas secando.

“Tivemos essa anomalia, com aumento do nível do rio. Essa água veio como onda chegando aqui na nossa região já quase no fim de semana, o que consideramos, digamos, um ponto fora da curva. Porém o cenário não se alterou, não aconteceu nada fora do rio, continuamos com o clima muito seco, com risco muito alto de fogo”.

Nos municípios de Assis Brasil, Brasiléia e Xapuri o nível do Rio Acre está abaixo dos 3 metros nesta segunda-feira (23), de acordo com os dados da plataforma da Agência Nacional de Águas (ANA). Nas duas primeiras cidades, o rio está em Alerta Máximo de estiagem.

Sobre a previsão de chuvas para o período de 23 a 39 de maio, o prognóstico do NCEP-GFS/USA* é de um volume acumulado na semana de 5 mm até 50 mm para todo o estado, com indicativo de anomalia negativa, onde as chuvas deverão ficar abaixo do esperado para o período.

Dado extraído do Boletim Hidrometeorológico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Políticas Indígenas (Semapi).