Senado, a cereja do bolo!

Nas eleições deste ano haverá apenas uma vaga ao Senado em disputa. No Acre, ao menos oito candidatos brigam, porém, cinco se destacam dado suas posições partidárias ou em termos de estruturas financeiras: Jorge Viana (PT), (que vem liderando), Jéssica Sales (MDB) e Alan Rick (União Brasil), sempre colados em um empate técnico, a senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), Márcia Bittar (PL) e Vanda Milani (PROS).

Para a maioria, o Senado é a cereja do bolo para os que fazem da política, não só uma profissão, mas um estilo de vida. É a glória! Porém, a escalada até o topo é muito difícil e competitiva. Este ano mais ainda com a o fim da Frente Popular a disputa está pulverizada com cerca de oito candidatos, entre eles o professor e advogado Sanderson Moura.

Lula quer Jorge no Senado; Gladson declarou apoiou para Alan Rick, Mailza conta com o partido, cinco prefeitos e vereadores além do apoio da Executiva Nacional tendo a frente o ministro Ciro Nogueira; todo o MDB fechou com Jéssica que fará dobradinha com Mara Rocha para o governo, Márcia Bittar terá apoio do clã Bolsonaro e Vanda entrou na sombra do PSD do senador Petecão que disputa o governo. Com tantos candidatos na chamada direita, a esquerda acha que Jorge Viana poderá ficar com a cereja do bolo. Será?

“Quem não é por mim, é contra mim; quem comigo não ajunta, espalha”. (Jesus, o Nazareno)

. O Palácio Rio Branco afirma que Ciro Nogueira entrou a questão do Senado para o governador decidir;

. O prefeito Tião Bocalom e a própria senadora Mailza dizem que não.

. Com todo respeito, mas quem está mentindo nessa história?

. No momento em que o PT bater o martelo apoiando a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB), ele melhora nas pesquisas.

. É a lógica!

. Porém, alguns petistas ainda resistem magoados.

. Águas passadas não movem moinhos.

. O PDT é 100% Gladson; O PSDB, também!

. Pesquisa Data/Poder posiciona Gladson Cameli vencendo no primeiro turno das eleições.

. A soma dos adversários não lhe alcança!

. Porém, o senador Sérgio Petecão (PSD) acredita que será o futuro governador do Acre!

. Mara e Jenilson Leite, também!

. O ex-presidente Lula continua com mais de dez pontos percentuais à frente do presidente Jair Bolsonaro.

. A propósito, o prefeito Bocalom vem melhorando sua imagem junto aos seus eleitores na capital.

. Bom dia!