Projeto BKB Code está com inscrições abertas para curso gratuito de programação 

O Projeto BKB Code, realizado pela escola de tecnologia Kenzy Academy em parceria com Burguer King Brasil, está com inscrições abertas em aulas gratuitas de programação. Serão quatro dias de curso gratuito, de hoje, 23, até o dia 26 de maio, com conteúdos ao vivo, transmitidos via YouTube sempre às 19 horas (o material ficará disponível, posteriormente, para acesso em qualquer horário durante um mês). As inscrições ficarão disponíveis até o dia 25 no site do projeto.

Para participar do curso não é preciso ter conhecimento prévio no assunto. Durante as aulas, os estudantes aprenderão o básico das principais linguagens utilizadas no mercado, a HTML, CSS e JavaScript. Os professores também farão um panorama do mercado de trabalho da área de programação.

Durante as aulas, os participantes também montarão do zero um projeto colocando em prática os conhecimentos adquiridos ao longo do curso. Esse projeto poderá ser incluído no portfólio dos estudantes para melhores chances no mercado de trabalho. Ao fim da formação, os seis melhores alunos terão direito a mentoria com executivos de tecnologia da master franqueada das marcas Burger King e Popeyes. Todos os estudantes receberão certificado de participação.

Participam como professores do curso o instrutor de ensino na Kenzie Academy, Hudson Carolino, que possui experiência como desenvolvedor front end; Amanda Karoline, que trabalha como facilitadora de ensino da Kenzy; e o CEO e cofundador da edtech Daniel Kriger.

