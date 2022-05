Passageiro do Uber que faz pagamento em dinheiro terá que tirar selfie para solicitar corrida

“Me retiro da disputa com coração ferido”, diz o ex-governador João Doria sobre pré-candidatura à Presidência pelo PSDB, em pronunciamento nesta segunda-feira (23). Doria disse entender que “que não sou a escolha da cúpula do PSDB” e disse estar nas mãos do partido a decisão sobre a candidatura para as eleições presidenciais de 2022.

Doria se emocionou e foi ás lágrimas ao final de seu discurso.

“Sou um homem que respeita o bom senso, o diálogo e o equilíbrio. Sempre busquei e seguirei buscando o consenso, mesmo que ele seja contrário à minha vontade pessoal”, disse Doria.

O ex-governador de São Paulo fez questão de destacar em seu discurso que desde que entrou para a política, em 2016, venceu todas as prévias do partido para as disputas da prefeitura de São Paulo, do estado e por último para a disputa do Planalto.

“Saio com o sentimento de gratidão e a certeza de que tudo o que fiz foi em benefício de um ideal coletivo, em favor dos paulistanos, dos paulistas e dos brasileiros”, disse, citando suas passagens pela prefeitura de São Paulo e pelo governo estadual.

Doria destacou sua atuação durante a pandemia, citando seu empenho na aquisição e produção de vacinas, além das ações.

“Procurei fazer o certo, salvamos vidas e salvamos a economia, São Paulo cresceu cinco vezes mais do que o brasil na pandemia, gerando um terço de todos os novos empregos gerados no país”, disse.

“Vencemos com a ciência, os discursos do ódio, das fake news e do negacionismo”

Ao final, Doria deixou em aberto se seguirá na vida pública.

“Seguirei como observador sereno do meu País. Sempre à disposição de lutar a guerra para a qual eu for chamado. Na vida pública ou na vida privada”, concluiu.

CNN BRASIL