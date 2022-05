Diferença de preço do diesel entre Cruzeiro do Sul e Rio Branco é de quase 6% em maio

Durante o Encontro Nacional do Partido Social Democrático (PSD) realizado na tarde deste sábado, 21, no Rancho Boi Cagão, em Rio Branco, foi apresentada oficialmente a chapa majoritária encabeçada pelo pré-candidato ao governo, Sérgio Petecão. No ato, que contou com milhares de pessoas, o senador disse que durante o pleito, deverá montar acampamento nos bairros do Estado.

Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, agradeceu o excelente trabalho feito pelo prefeito Tião Bocalom em Rio Branco e disse que a sigla poderá eleger 8 parlamentares – sendo 2 deputados federais, 5 estaduais e a vaga ao Senado. “Ele aposta que o PSD vai fazer 2 federais e 5 estaduais. Eu gosto da vida pública e tenho um pouco de experiência. Eu tenho certeza que aqui estamos dando largada a um projeto que vai dar certo. A Vanda está preparada para ser senadora e será a melhor ao lado da Vitória e vão fazer a diferença no Congresso Nacional”, argumentou.

Kassab rasgou elogios ao colega de partido, Petecão. “Tá na hora do Petecão ser governador. Ele merece. Você vai ser candidato e vai ganhar essa eleição e vai continuar sendo essa pessoa humilde, além de poder trazer recursos para o Acre”, ressaltou.

O anfitrião do evento, senador Sérgio Petecão, foi aclamado ao lado da militância, pré-candidato ao governo sob as bençãos do presidente nacional da sigla, Gilberto Kassab. Em seu discurso, visivelmente emocionado, ele começou atacando a falta de união do vice-governador Wherles Rocha com o chefe do executivo, Gladson Cameli. “O Tota vai ser o governador do Juruá, mas é de verdade, né de mentira não”, alfinetou.

Continuando as declarações contra o governo, Petecão revelou que a atual gestão é “perseguidora”. “Algumas pessoas não vêm aqui com medo de retaliação. Muitos queriam vir aqui, mas tinha medo de sair na foto e perder o emprego. Isso vai mudar. O Kassab me pediu que eu não seja mentiroso”, comentou.

Em determinado momento, o parlamentar garantiu que este ano será eleito governador com objetivo de acabar com os desmandos no Estado. “Vamos botar para moer. O governo que tá aí quer a reeleição, mas no primeiro mandato o homem já foi um desastre, imagina no segundo. Mas não imaginem não, que não vai ser”, afirmou.

Ao fazer uso da palavra, a pré-candidata a senadora, Vanda Milani (PROS), disse que se encontra contente em ser a pré-candidata majoritária da chapa de Petecão. Além disso, Milani contou que, se eleita, será a melhor senadora em prol do Acre. “O Petecão é o melhor governador que o Acre poderá ter. A Vanda será a melhor senadora para ajudar Petecão a trazer emprego e renda a nossa gente Temos que andar de porta em porta e se não fizermos assim, não faremos mudança”, ressaltou.

O advogado de Cruzeiro do Sul e escolhido como pré-candidato a vice-governador na chapa de Petecão, João Tota Filho, enalteceu o convite feito pelo PSD e garantiu estar focado na nova empreitada. “Eu disse sim ao convite para fazer a boa política e ajudar a população. Também quero servir minha cidade de Cruzeiro do Sul”.

Tota, aproveitou a oportunidade para alfinetar o atual governador Gladson Cameli em relação ao uso de recursos públicos. “Não adianta trazer recursos e ele ser perdido, então, temos que andar pra frente”, comentou.

A suplente de senadora, Maria das Vitórias, que deverá assumir o mandato na vaga de Petecão, garantiu que deverá realizar um excelente trabalho no Senado Federal. “Irei dar continuidade aos trabalhos que vão contribuir para o futuro dos jovens do Estado do Acre. Vocês mulheres, nunca se vitimizem, vão a luta em pé de igualdade com qualquer candidato ainda tem preconceito com a mulher na vida pública”, comentou.

Chapa de deputados estaduais e federal do PSD

Sob os olhares do presidente nacional do partido, ex-prefeito de São Paulo, Gilberto Kassab, foi apresentada a chapa de deputados estaduais e federais. Para a Câmara Federal são 9 nomes: Jesuíta Arruda, a vereadora Lene Petecão, Rosana Nascimento,.Suelen Carlos, Clerton Souza, Juarez Leitão, Francisco Piyãko, Gessi Capelão e Moisés Medeiros.

Já a chapa que concorrerá às 24 cadeiras da Assembleia Legislativa estão 25 nomes, dentre eles, Eduardo Ribeiro, Experidião Taxista, Heitor Júnior, Isaac Piyãko, Jeferson Pururuca, José Augusto, Judson, Kassio Araújo, Márcio Bernardo, Marquinhos, Mário Marcelo, Pablo Bregenge, Raimundo Pinheiro, Rubens Ver, Romano Gouvêa, Paulo Ximenes, Weber de Lima, Aline Nicole, Ana Cunha, Celia Mendes, Fátima Maciel, Janaina, Joice Nobre, Maria de Nazaré e Yael Saraiva da Assembleia de Deus.

O evento contou com a presença da suplente de senadora, Maria das Vitórias, do pré-candidato a vice-governador, João Tota Filho, e da pré-candidata a senadora, Vanda Milani, a vice-prefeita da capital, Marfisa Galvão, além dos pré-candidatos a deputados estaduais e federais do PSD.