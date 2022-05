Com pouco dinheiro na praça, venda de veículos com mais de 13 anos de uso dispara no Acre

Após alta de 6,7% entre 2020 e 2021, a venda de veículos seminovos e usados segue em franca ascensão no Acre em 2022. No acumulado do ano, o crescimento é de 31,8%.

Com exclusividade para o ac24horas, a Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotivos (Fenauto) preparou um relatório sobre o segmento em 2022 no Acre, e o que se vê é um mercado promissor, verdadeiro contraponto ao negócio de carros zero quilômetro: na Amazônia, as vendas seminovos e usados no Acre só perdem para as do Amapá, onde o mercado acumula incremento de 46,6% em 2022.

No Acre, nos quatro primeiros meses do ano já foram negociados 8.425 veículos seminovos e usados.

No País, segundo a Fenauto, a média diária de vendas de veículos seminovos e usados, em abril, cresceu 5,6%, em comparação com março, por conta do menor número de dias úteis no mês.

Em comparação com as vendas de março, o resultado recuou 13,6%, fechando o mês com um total de 939.182 unidades comercializadas, contra 1.086.602.

O total de vendas acumuladas no quadrimestre alcançou a marca de 3.706.064 de veículos, contra 4.705.647, em 2021 (-21,2%).

Em 2022, com a crise apertando o cinto, os acreanos passaram a comprar mais os veículos por cujo estado de conservação são chamados de “velhinhos” -aqueles com 13 anos ou mais de uso. Este ano, os velhinhos já são 78,8% de todos os seminovos e usados negociados no Estado.

Gol, Uno e Palio foram os mais vendidos de janeiro a abril.