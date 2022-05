Acre está há quase 20 dias sem registrar mortes por Covid e segue sem casos

O governo do Acre anunciou o pagamento na próxima sexta-feira, 27, do Prêmio Anual de Valorização das Atividades Socioeducativas (Pavas) para os servidores do Instituto Socioeducativo (ISE), do Prêmio Anual de Valorização das Atividades Penitenciárias (Pavap), da Polícia Militar do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), e o pagamento do Prêmio Anual de Valorização da Atividade de Trânsito (Pavat) do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Com o investimento de quase R$ 5 milhões, foram contemplados 2.562 policiais e bombeiros militares, em um montante de R$ 4.604.740,00, 38 agentes socioeducativos com o total de R$ 67.050,00 e 183 servidores do Detran que irão receber ao todo R$261.892,89, totalizando 2.783 servidores beneficiados com os prêmios de valorização da carreira, referente ao exercício de 2021, pagos em dia.

O Prêmio Anual de Valorização das Atividades Penitenciárias (Pavap) da Polícia Militar do Acre (PMAC) e do Corpo de Bombeiros Militar do Acre (CBMAC), está previsto no art. 4º da Lei Complementar nº 197, de 23 de julho de 2009. Já o Pavat, que será pago em parcela única, está previsto no Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações (PCCR) dos servidores efetivos do Detran.