Acre acumula 273 focos de queimadas em 2022

O acumulado de focos de queimadas no estado do Acre, do início do ano (1/1/2022) até o dia 19/5/2022 chega a 276 focos de queimadas, segundo os registros fornecidos pelo satélite S-NPP, um dos que abastecem o sistema de dados da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Povos Indígenas (Semapi).

No período, o município de Tarauacá apresentou maior percentual de queimadas, de 14,4%, com total de 40 focos.

Em seguida aparece Cruzeiro do Sul (13,4%) com 37 focos; Brasileia (11,6%) com 32 focos.

Foram registrados 53 focos de queimadas segundo outra plataforma utilizada pela Semapi, o Satélite de Referência AQUA. Por esses dados, o município de Cruzeiro do Sul apresentou maior percentual (24,5%) com total de 13 focos desde o primeiro dia de 2022. Em seguida aparece Xapuri (16,9%) com 9 focos, Rodrigues Alves (15%) com 8 focos.

A detecção de focos de queimada é feita a partir de imagens captadas por satélites. Cada satélite, seja ele polar ou geoestacionário, possui um sensor ótico. O uso de focos de queimadas do “Satélite de Referência” permite a comparação com dados e períodos prévios e ao longo dos anos. Os demais satélites, com as devidas diferenças, possuem sensores de configurações, atualizações e resolução de pixel variáveis.