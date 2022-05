Rio Branco tem o maior preço médio do gás de cozinha do país

A última edição da síntese do comportamento dos preços dos combustíveis referente à semana de 8 a 14 de maio, da Superintendência de Defesa da Concorrência (SDC), da Agência Nacional do Petróleo (ANP), mostra que o Acre teve o maior preço médio do botijão de 13 kg do gás de cozinha.

No estado, o preço médio de revenda GLP P-13 foi de R$ 130,766. Com relação à semana anterior, houve um aumento de 0,76%. No período das últimas quatro semanas, a variação foi de 0,22% e no período de um ano a elevação do preço foi de 25,95%.

O Acre é o terceiro estado do país com o maior preço médio do botijão de 13 kg do gás de cozinha, atrás de Mato Grosso, com preço médio de R$ 134,278, e Rondônia, com preço médio de R$ 133,959.

Considerando apenas a capital acreana, Rio Branco, o preço médio de R$ 130,478 – o maior do país para as capitais. Na última semana, a variação positiva foi de 0,94%, a mensal de 0,27% e a anual de 27,08%.

No país, o preço médio de revenda do GLP P-13 foi de R$ 112,93/13kg, com variação negativa de 0,16% em relação à semana anterior. Houve variação negativa de 0,65% em 4 semanas e elevação de 32,65% em 12 meses.

Na desagregação regional, todas as regiões registraram baixas na comparação semanal exceto pela região Sul (+0,07%). Na comparação em 4 semanas, houve quedas em todas as regiões. Na comparação em 12 meses, foram registradas somente altas.