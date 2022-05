Prefeitura de Cruzeiro do Sul apoia ExpoJuruá 2022

Os presidentes de Associações de Moradores de Bairros liderados pela União Municipal das Associações de Moradores de Cruzeiro do Sul – UMAM- com cartazes na mão, fizeram cobranças ao governador Gladson Cameli durante o lançamento da ExpoJuruá neste sábado, 21.

O presidente da UMAM, Gilvane Costa, disse que o governador garantiu executar ações de infraestrutura nos bairros, como expansão de rede de água e asfaltamento. “Tem uma parte que compete ao município e já tratamos com o prefeito, e outra parte é do governo e viemos cobrar o que o governador Gladson Cameli prometeu melhorar nos bairros”, citou.

Ao lado do prefeito de Cruzeiro do Sul Zequinha Lima e do deputado federal Alan Rick, Gladson ficou irritado com afirmações dos presidentes de procurarem secretários e assessores da gestão estadual e não serem nunca atendidos, além de terem sido “enrolados”.

“Esses secretários do Estado devem estar muito ocupados então eu mesmo vou resolver. O que as pessoas querem é ser ouvidos e as vezes a equipe, por algum motivo não senta com eles. E eles têm toda razão em cobrar pra gente saber o que está acontecendo. Eu quero é estar alinhado com a população porque quem manda é o povo”, afirmou o gestor, citando que o governo do Estado vai fazer parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul para executar serviços de melhorias nas zonas urbana e rural do município.

“As friagens estão anunciando a chegada do verão Amazônico e vamos trabalhar com o prefeito Zequinha Lima para melhorar a infraestrutura das zonas urbana e rural de Cruzeiro do Sul”, pontuou

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima afirmou ter reunido todas as lideranças de bairros esta semana e que está ciente dos problemas das localidades. “Foram mais de três horas de reunião com eles e vamos trabalhar em parceria com o governo para minimizar os problemas. Juntando nossos esforços todos saem ganhando”, concluiu o prefeito.