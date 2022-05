Alan Rick entrega veículos às entidades sociais do Juruá ao lado de Gladson Cameli

Na segunda etapa de entregas de veículos às entidades sociais, fruto de emenda parlamentar de R$ 3,5 milhões do deputado federal Alan Rick (União Brasil), pré-candidato a Senador, mais 4 entidades sociais foram contempladas. Desta vez, do Vale do Juruá.

Alan Rick entregou 6 Jeeps Renegades, ao lado do governador Gladson Cameli, em Cruzeiro do Sul, neste sábado, 21. A solenidade foi na Associação de Pais e Amigos dos Dependentes Químicos – APADEQ que juntamente com a Fundação Betel receberam 2 dos veículos cada. O Lar dos Vicentinos e o Educandário de Cruzeiro do Sul receberam um veículo cada entidade. O investimento de R$ 786 mil nesta segunda fase.

Na primeira etapa, 7 veículos foram entregues a entidades de Rio Branco, 3 Vans Sprinter Marcedes Benz de 15 lugares e 4 Jeeps Renegades. As entidades contempladas foram o Educandário Santa Margarida, a JOCUM (Jovens com uma Missão), Casa Abrigo Mãe da Mata, o Lar dos Vicentinos da capital e a Associação Cristã Alfa (ACALFA), que abraça os projetos Casa Esperança e Centro de Recuperação Ebenézer. A secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres também recebeu uma Van.

Equipamentos e material mobiliário ainda serão repassados às entidades e aos CREAS da capital e do interior. Tudo isso para fortalecer a rede de assistência social em todo o Estado.

“Esta é a prova de um trabalho com união entre a prefeitura, as entidades e as igrejas para que a gente possa cuidar de pessoas. O Alan é um deputado que me representa, que tem compromisso com o nosso povo, não só de Cruzeiro do Sul, mas de Assis Brasil a Marechal Thaumaturgo” – disse o governador Gladson Cameli.

O presidente da APADEQ/CZS, Raimundo Felício dos Santos, o Branco, agradeceu ao deputado pelo apoio. “O deputado Alan Rick se debruça, 24 horas por dia, ao longo dos seus dois mandatos pensando nos menos assistidos. Ele falava comigo praticamente todos os dias e hoje estamos aqui recebendo esses veículos”, disse.

Também participaram o prefeito Zequinha Lima, o presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul Franciney Freitas, a Secretária de Estado de Assistência Social, Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres, Ana Paula Lima, a coordenadora do Núcleo da SEASDHM em Cruzeiro do Sul, pastora Milca Santos, a diretora do Lar dos Vicentinos de Cruzeiro do Sul, Irmã Simone, o presidente da Fundação Betel, Jadson do Nascimento Moura, a representante do Educandário/CZS Geronízia Maia, que representou o presidente Rinauro Freitas e o sargento Adonis da PMAC.

Mais apoio às entidades

Durante a entrega dos veículos o deputado Alan Rick anunciou mais R$ 1 milhão em emenda para contemplar outras entidades, mais R$ 100 mil para aquisição de placas solares para a Missão Família, de Cruzeiro do Sul.

Piscina para a Fundação Betel

As obras da piscina da Fundação Betel, fruto de emenda de Alan Rick no valor de R$ 400 mil, já começam na segunda-feira, 23.

A Fundação, que tem um trabalho muito importante no Vale do Juruá, atende meninos e meninas entre 0 e 18 anos em situação de extremo risco social e já ganhou uma biblioteca, também fruto de emenda do parlamentar.