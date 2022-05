Gladson descarta reeleição de Mailza pelo PP e diz que vaga ao Senado “está nas mãos” de Márcio Bittar

O governador Gladson Cameli (Progressistas) se encontrou com o senador Márcio Bittar (União Brasil) na quinta-feira, 19, e colocou as cartas na mesa sobre as eleições de 2022. De acordo com o chefe do Palácio Rio Branco, que tentará a reeleição, a indicação da vaga do senado de seu grupo político está nas mãos de seu aliado, que se articular há meses para indicar sua ex-esposa, Márcia Bittar (PL).

“Eu me reuni com o Márcio, colocamos a conversa em dia. E falei para ele que a vaga do nosso grupo ao senado está em suas mãos. O Márcio é quem vai escolher. Então, se ele me trouxer o nome hoje, amanhã eu já faço o anúncio”, disse o governador ao ser questionado pelo ac24horas.

Cameli revelou que na conversa com Bittar ficou acertado que até a próxima quarta-feira, 25, eles deverão se reunir novamente para definir a data de anúncio do candidato ao senado e também do vice. “Isso será resolvido dessa forma. Não voltarei atrás. Acordo é acordo”, disse Cameli.

Questionado sobre quem seria o candidato ao senado apoiado pelo Palácio, Camelo preferiu passar a responsabilidade para Bittar. “Ele vai decidir. A vaga é dele. Ele vai ser o meu sucessor em 2026. Ele tem influência em três partidos, acredito que vá tirar o candidato de uma dessas siglas”, ponderou.

Sobre a situação do deputado federal Alan Rick (União Brasil), que também é pré-candidato ao senado, Cameli disse que o impasse deve ser resolvido por Bittar, já que Rick pertence a sua sigla. “Eu gosto demais do Alan, meu amigo, mas isso não cabe a mim, e sim ao Márcio. Até onde eu sei existia um acordo entre a executiva nacional do PL e União Brasil para que o melhor posicionado nas pesquisas, fosse o indicado. Mas o Márcio deve resolver”, disse.

Perguntado sobre as articulações internas dentro do Progressistas que apontam que a senador. Mailza Gomes ainda se articula para ser candidata a reeleição, Cameli afirmou que isso já é uma questão resolvida. “Já está tudo resolvido com o Ciro Nogueira. O mandato da Mailza na direção da executiva estadual termina agora e já chegamos a um acordo que ela será candidata a deputada federal com todo o apoio do partido”, frisou o gestor do Estado, descartando que o seu partido terá candidato ao senado.

Interrogado sobre o vice, Gladson reforçou que o escolhido passará pelo seu crivo, mas afirmou que indicará três nomes de sua preferência e colocará para avaliação de seu grupo, sendo que a palavra final será a dele. “A palavra final será a minha. Vou indicar a lista tríplice para o nosso grupo, mas no final quem escolherá sou eu. Não quero mais bate cabeça com vice”, encerrou