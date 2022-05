Com baixo nível dos estoques de sangue, Hemoacre convoca doadores

O deputado estadual Luiz Gonzaga (PSDB) trouxe uma boa notícia para os acreanos após participar de reunião no Ministério das Comunicações, na manhã desta quinta-feira (19), em Brasília. Regiões isoladas do Acre terão acesso a internet através de programas federais que já estão em fases de estudos e execução, onde um deles vai usar os rios como rota para instalar a fibra óptica.

Segundo Luiz Gonzaga, o projeto do governo federal Wi-Fi Brasil vai atender cerca de 350 escolas no estado enquanto o programa Norte Conectado vai levar internet para cidades acreanas através de fibra óptica que será instalada ao longo dos rios Purus e Juruá.

“Estivemos uma importante reunião no Ministério das Comunicações que levará até as comunidades isoladas do Acre o acesso a internet através de dois programas do governo federal, facilitando o ensino nas escolas públicas e comunicação dos acreanos. A internet é o principal meio de comunicação e ensino hoje no mundo e fico feliz em trazer essa notícia para o povo acreano de que mais regiões isoladas estarão conectadas em breve”, disse.

O diretor do Departamento de Projetos de Infraestrutura de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Marcus Vinícius Galleti Arrais, explica que o programa federal Norte Conectado vai atender cidades do Acre, Amazonas, Rondônia, Amapá e Pará.

“O projeto vai atender comunidades no rio Juruá e Purus, atendendo as cidades de Cruzeiro Sul até Rio Branco”, disse Marcus.

O diretor explica ainda que o programa Norte Conectado está em fase de estudos e tem previsão de finalização até 2025. Já o Wi-fi Brasil está em fase de execução e em breve as escolas acreanas já serão beneficiadas.

“Neste momento o programa Norte Conectado está em fase de estudos de rotas e hidrográficos. O trabalho está sendo feita com muito cuidado, pois a fibra será instalada no fundo dos rios. Já iniciamos o projeto e a previsão é de que até 2025 todas essas regiões já tenham sido atendidas. O Wi-fi Brasil já está sendo executado e vai atender cerca de 350 escolas públicas do Acre”, disse.

Marcus explica ainda que após a fibra óptica chegar até Cruzeiro do Sul e Rio Branco, o acesso a internet será se estenderá para regiões mais afastadas através da chegada de provedores na região.

“Com a chegada da fibra em Cruzeiro do Sul e Rio Branco tenho certeza que as cidades ao redor também serão atendidas com a chegada de provedores na região”, disse.