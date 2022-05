Traficante é preso quando fazia “promoção” de drogas no Conjunto Esperança

A Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) cancelou R$ 5 milhões em convênio firmado com o Governo do Estado do Acre, que deveriam ser investidos em construções de armazéns e aquisições de maquinários.

O anúncio do cancelamento foi publicado recentemente na página do extrato do convênio. A motivação, de acordo com a Sudam, é a falta de documentação e licitação por parte do governo do Acre.

A verba faz parte de uma emenda da bancada acreana, viabilizada em 2019, no valor de R$ 50 milhões, para aquisição de maquinários e obras no setor agrícola. O valor foi dividido em dois convênios, além do que foi cancelado, no valor de R$ 5 milhões, e um outro no valor de R$ 45 milhões para aquisição de máquinas pesadas.

Mais cancelamentos estão por vir

O governo do Acre poderá perder outros R$ 9 milhões, destinados a aquisição de maquinários, por falta de licitação. Ao todo, dos R$ 45 milhões do segundo convênio, apenas R$ 36 milhões foram licitados, segundo aponta o levantamento.

O coordenador da Bancada Federal do Estado do Acre, senador Sérgio Petecão (PSD), lamentou o cancelamento do convênio. “É um desperdício de dinheiro público, já está se tornando rotina essa falta de gestão. Ontem foram as verbas que a bancada destinou para a Segurança Pública, hoje são as verbas para melhorar a produção rural. É lastimável que tanto dinheiro seja jogado fora”, explicou.