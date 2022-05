Motorista morre após ter ataque e colidir caçamba com fachada de mercantil

O deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos) protocolou, na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei (PL) que dispõe sobre penalidades administrativas às pessoas físicas, jurídicas e agentes públicos que discriminem as pessoas com Transtorno de Espectro Autista (TEA), no âmbito do estado do Acre.

Segundo o texto, define-se discriminação contra as pessoas com Transtorno de Espectro Autista qualquer forma de distinção, recusa restrição ou exclusão, inclusive por meio de comentários pejorativos, por ação ou omissão, seja presencialmente ou pelas redes sociais.

O autismo está entre as prioridades do deputado desde o início de seu mandato, ele é autor da Lei N 3.799, que cria a Carteira Estadual da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, para que tenham preferência no atendimento em repartições públicas e privadas, além de ter prioridade na concessão de vagas em creches e escolas da Rede Pública.

“As pessoas com TEA ou seus responsáveis enfrentam rotineiramente atos discriminatórios, que se manifestam de diferentes formas, muitas vezes em atitudes disfarçadas ou explícitas, que podem ocorrer nas escolas, na rua, em restaurantes, ou em qualquer lugar, essas atitudes trazem consequências devastadoras para quem é vítima, temos que tomar atitudes para combater”, explicou o deputado.