Governo troca mais de uma dezena de cargos comissionados

Durante a solenidade de lançamento do Mutirão de Cirurgias na Fundação Hospital do Acre, a pré-candidata ao senado Márcia Bittar (PL), falou sobre diversos assuntos, desde a dúvida sobre se ainda é casada com o Senador Márcio Bittar, após o episódio em que parece ter tido uma crise de ciúmes ao pegar o celular do marido, até o cancelamento na internet quando se referiu ao ensinamento da ideologia de gênero e citou até prática sexual entre pais e filhos nas escolas.

Sobre o casamento, Márcia Bittar afirmou que sua família passou por uma crise, mas deixou claro que é casada. “Eu sou casada e me comporto como uma mulher casada. Nós somos exemplos do que tem acontecido com muitas famílias, mas eu acredito que ainda haja recuperação. O que envolve tudo isso é amor. O chefe da minha família é o Márcio e eu não tenho problema em falar da minha vida pessoal. Quero ajudar e isso só mostra que há muitos tipos de família e todas precisam ser respeitadas”, explica.

Sobre as polêmicas que se envolveu ao falar da questão da educação sexual nas escolas e quando citou a guerra entre União Soviética e Croácia, disse que lida bem com as críticas, mas reclamou do cancelamento. “A crítica é da natureza humana e faz parte da democracia, agora o cancelamento é um jogo sujo porque deturpam o que você fala. Claro que teve algum efeito o que eu falei, mas quem assistiu tudo sabe que não acusei nenhuma escola, mas continuo de olho em tudo e está muito perto da gente, isso tá aqui em ,Rondônia, a ideologia de gênero. Não é normal falar para uma criança de 4 a 12 anos que ela pode ser menina ou menino”, afirmou.

Márcia Bittar também falou sobre a expectativa de ser ou não a escolhida de Gladson para o senado. “Eu já fui escolhida pelo presidente Bolsonaro. Eu considero o Gladson como um filho e espero que estejamos juntos. A aliança é importante para ele e para nós”, explicou.