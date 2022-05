Evento discute Indicação Geográfica da farinha de Cruzeiro do Sul e açaí de Feijó

Fortalecer o protagonismo dos atores e da cadeia produtiva de alimentos regionais com a Indicação Geográfica (IG) e com potencial de registro de origem, como é o caso da farinha de mandioca e do açaí. Esse é o objetivo principal do workshop “Indicações Geográficas do Acre”, que será realizado no dia 19 de maio, próxima quinta-feira, das 8 às 18 horas, no auditório do Sebrae, em Rio Branco. Os interessados podem se inscrever no site www.even3.com.br/igacre. O evento é uma parceria entre a Embrapa Acre e o Sebrae Arcre e conta com apoio de instituições ligadas à agropecuária e agroindústrias do estado.

A farinha de Cruzeiro do Sul foi o primeiro produto derivado da mandioca a obter a Indicação Geográfica no Brasil, em 2017. Concedido pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), o reconhecimento permitiu delimitar uma área geográfica, restringindo o uso de seu nome aos produtores e prestadores de serviços da Regional do Juruá. O registro com concessão do selo contempla produtores rurais de cinco municípios: Mâncio Lima, Marechal Thaumaturgo, Porto Valter, Rodrigues Alves e Cruzeiro do Sul. Estima-se que 5 mil famílias estão diretamente envolvidas na fabricação artesanal da farinha de mandioca na região, principal centro distribuidor do produto no Acre.

Segundo a analista de projetos do Sebrae Acre, Murielly Nóbrega, a intenção é reunir produtores rurais, gestores e técnicos para conhecerem e debaterem o processo de reestruturação da Indicação Geográfica Cruzeiro do Sul e as ações de organização para a concessão da Indicação Geográfica Feijó para o açaí. “O evento é mais uma ação que busca consolidar e valorizar os produtos da sociobiodiversidade do nosso estado”, destaca.

O processo de reconhecimento da Indicação Geográfica Cruzeiro do Sul durou 10 anos e contou com a parceria de diversas instituições. Desde então, várias estratégias foram planejadas e estão sendo colocadas em prática para que o produto mantenha sua qualidade e acessar novos mercados. As ações compreendem pesquisas, capacitações em Boas Práticas de Fabricação e apoio na gestão, sistema de controle e proteção da Indicação Geográfica para a farinha de mandioca.

“É importante construirmos fóruns de debate com foco nos produtos tradicionais da nossa região para fortalecer o agronegócio acreano. A exemplo da farinha, temos diversos outros produtos do Estado que podem ter esse mesmo destaque e valorização dentro de um território. Com isso, podemos contribuir com o desenvolvimento regional associado a conhecimentos tradicionais”, explica a pesquisadora da Embrapa Acre, Virgínia Álvares.

A programação do evento contará com diversas palestras de especialistas que abordarão temas como importância, proteção, rastreabilidade e efetividade da Indicação Geográfica. Ao final do dia, acontece a 1ª Mostra de Produtos com Indicação Geográfica da Região Norte. O público participante poderá conhecer e degustar pratos típicos com farinha de mandioca e açaí produzidos por chefs convidados.

O workshop também será transmitido ao vivo no canal da Embrapa no Youtube: https://youtu.be/LuvMaz2Wxac.

Com informações da Embrapa no Acre.