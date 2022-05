Sucesso no Tik Tok, Gladson entra na onda do momento e “joga de ladinho”

A prefeitura do Rio de Janeiro informou nesta terça-feira, 17, que ainda está investigando se houve quebra de contrato no caso dos ônibus vendidos para o Acre por parte das empresas que eram proprietárias dos veículos.

A frota, com 21 coletivos que circulam em Rio Branco desde o começo deste ano, foram comprados pela Ricco Transportes, sem a autorização da entidade estadual.

Em março, foram aplicadas 21 multas para os consórcios, no total de R$ 22.339, pois nenhum dos ônibus foram apresentados para as vistorias dentro do prazo determinado.

Agora, o problema será decidido na Justiça. Nesta quarta-feira, 18, haverá a quarta rodada de negociações com as empresas, onde um juiz vai arbitrar uma solução para o transporte do Rio de Janeiro.

A comercialização dos coletivos não é proibida, mas antes os proprietários precisam abrir um processo na Secretaria Municipal de Transportes. Caso seja autorizada a baixa, o ônibus é excluído da base de dados da secretaria. Só então, o veículo pode ser vendido.