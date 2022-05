Neném Almeida afirma que cenário no Acre é de terra arrasada

Marcelo Santos de Lima, de 20 anos, foi morto a tiros e várias facadas e pauladas na noite dessa segunda-feira, 16, após criminosos invadirem sua residência localizada na rua Sergipe, bairro Chico Paulo I, no município de Senador Guiomard e o sequestrarem.

O corpo de Marcelo foi encontrado na rua Eugênio Paulino, no município. Segundo informações da polícia, a vítima estava dentro da própria residência quando foi surpreendida por cerca de quatro homens que estavam fortemente armados.

Acreditando que o filho tivesse sido executado pelos bandidos, a mãe de Marcelo ligou para a Polícia Militar, que esteve no local indicado e autorizou entrada da guarnição.

Dentro da residência, foram encontradas duas armas caseiras e três cartuchos calibre 28 intactos, além de outros cartuchos já deflagrados, mas a vítima não se encontrava. Minutos depois, a esposa de Marcelo chegou ao local e disse que as armas encontradas são do marido para a defesa do casal, por estarem sofrendo ameaças de morte por parte de uma facção criminosa, acusados de serem x-9.

A mãe e a esposa de Marcelo disseram que foram informadas por vizinhos que os homens saíram com Marcelo sob a mira de armas de fogo para destino incerto. As mulheres e as armas de fogo foram encaminhadas para a Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard, para a tomada das medidas cabíveis.

Várias guarnições da Polícia Militar estiveram no local, colheram informações sobre os criminoso e conseguiram identificar três dos quatro homens acusados de invadirem e sequestrarem Marcelo. Uma ronda ostensiva foi feita pela região, mas ninguém foi encontrado.

Por volta das 21 horas, uma denúncia anônima levou uma guarnição do 4° Batalhão que fica localizado no município de Senador Guiomard, até a rua Eugênio Paulino, onde encontraram o corpo do jovem Marcelo já caído sem vida, com ferimentos na cabeça provocado por ripas, com marca de várias facadas pelo corpo e com tiros na cabeça.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo de Marcelo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para ser realizado os exames cadavéricos. O caso será investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Senador Guiomard.