Governo diz que demissão de irmã da vereadora Michelle Melo não foi retaliação política

O governo do estado se pronunciou nesta terça-feira, 17, sobre a demissão da irmã da vereadora Michelle Melo (PDT), Mirla de Oliveira Melo Lima, que ocupava desde abril de 2019 uma CEC-7 na Secretaria de Produção e Agronegócio (SEPA).

Coincidentemente, a exoneração de Mirla veio um dia após Michelle ter postado um vídeo nas redes sociais onde afirmava que seu nome estaria à disposição do PDT para uma possível candidatura ao governo do estado.

Apesar das evidências, o governo garantiu que não há nenhum tipo de retaliação política na exoneração.

“Em razão das inúmeras demandas da Secretaria de Estado de Produção e Agronegócio (SEPA) tornou-se imprescindível a contratação de um (a) advogado (a) com experiência no setor público para assessoria jurídica da pasta, razão pela qual tornou-se necessário o remanejamento de pessoal para a contratação de um(a) novo(a) profissional. Com efeito, cumpre ressaltar que as mudanças na SEPA estão se dando em razão de uma necessidade do serviço, sem, portanto, qualquer conotação política”, disse a assessoria de Gladson em nota enviada ao ac24horas.