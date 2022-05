Acre registra 2 novos casos de Covid-19 em 24 horas; não houve morte pela doença

Foi publicado no Diário Oficial do Acre (DOE) desta terça-feira, 17, o edital Nº 013 SEPLAG/CBMAC, com o resultado preliminar da prova de aptidão física para o concurso para Aluno Soldado do Corpo de Bombeiros Militar do Acre e abertura do prazo para recurso.

O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado preliminar da prova de aptidão física deve acessar o link disponibilizado no endereço eletrônico www.ibfc.org.br, na aba Recursos, no período das 7h do dia 18 até às 14h do dia 19 de maio de 2022. O resultado do pedido de recurso será disponibilizado no mesmo endereço na aba Resultados.

Em caso de dúvidas, o candidato poderá entrar em contato com o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), por meio do Serviço de Atendimento ao Candidato – SAC, pelo telefone (11) 4788-1430, de segunda a sexta-feira úteis, das 7h às 15h30, horário local do Acre, ou também por meio do endereço eletrônico www.ibfc.org.br.

Acesse aqui.