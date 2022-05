Polícia acredita que matagal foi apenas ponto de desova de cadáver em chamas

Com o auxílio da própria família, a Polícia Civil identificou como sendo de Leandro de Souza Ferreira, de 28 anos, o cadáver encontrado em chamas no início da manhã deste domingo (15) em uma área de mata do Ramal do Açude, nas adjacências do bairro Floresta Sul.

O homem foi executado a facadas, seguramente durante a madrugada, e a polícia trabalha com a hipótese que o local tenha sido apenas ponto de desova, e que ele possa ter sido assassinado em outra região.

A família de Leandro, abalada com o ocorrido, preferiu não falar a respeito do envolvimento dele ou não com facções criminosas. Ele teria saído de casa na noite de sábado, quando se supõe que tenha sido sequestrado e executado.

De acordo com o perito que atendeu a ocorrência, a ideia dos responsáveis pelo crime era de que o cadáver fosse carbonizado para prejudicar o trabalho da Polícia Técnica na identificação. Todavia, pessoas que passavam pelo ramal viram o corpo em chamas e chamaram a polícia.

O perito criminal Tiago Martins disse que existem poucos vestígios no local e que não existem dúvidas quanto ao assassinato. O cadáver apresentava várias perfurações de arma branca.

Na Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), o delegado de plantão no final de semana aguardava o relatório da equipe de Pronto-Emprego da Divisão Especial de Investigações Criminais (DEIC) para poder iniciar a série de depoimentos, começando por familiares da vítima.