Gladson rebate Bocalom e garante que assumirá recuperação do Ruas do Povo: “vamos resolver”

O governador Gladson Cameli, Progressistas, resolveu rebater nesta segunda-feira, 16, as declarações do prefeito Tião Bocalom, também do Progressistas, em relação a responsabilidade do problema do Programa Ruas do Povo – assunto que foi tema de debate entre os vereadores da Câmara Municipal na última semana.

Em solidariedade no gabinete da prefeitura da capital, Bocalom avisou que não irá fazer intervenção nas mais de 600 ruas existentes na cidade – fruto do Programa Ruas do Povo da gestão petista por temer uma ação dos órgãos de controle.

Entretanto, sem entrar em polêmica, Cameli reconheceu que governo deve assumir a responsabilidade, porém, lembrou que as Ruas do Povo em todo o Estado seguem judicializadas. “É um problema que está judicializado e estamos correndo em busca dos culpados. Já existe um acordo entre as empresas e o Ministério Público. Vamos resolver”, explicou.

O chefe do executivo acreano destacou ainda que o governo já está recuperando as vias na capital e garantiu que, em breve, as máquinas deverão entrar nos bairros onde a situação é mais crítica. “O que é de competência do Estado, nós estamos fazendo. Estou mandando fazer uma ação nos pontos críticos. Já iniciamos a recuperação do Canal da Maternidade, Via Chico Mendes e vamos fazer na Cidade do Povo. O que não pode é a população pagar por esse problema”, concluiu.