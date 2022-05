Gefron apreende caminhão que transportava gado de origem suspeita no Acre

Um violento acidente foi registrado na madrugada do último sábado (14) próximo ao distrito de Vista Alegre do Abunã, quando um ônibus da empresa Eucatur, que havia saído de Rio Branco, bateu de frente com um automóvel Gol, que pegou fogo.

No acidente, o motorista do carro de passeio, José Antônio Becker Siqueira, de 53 anos, morreu carbonizado e dois acompanhantes ficaram gravemente feridos e internados em um hospital próximo. Todos os passageiros do ônibus saíram ilesos.

De acordo com as informações do site Extrema24horas, o acidente ocorreu por volta de 3h de sábado. O coletivo havia saído de Rio Branco com destino a Porto Velho e à altura do km 976 da BR-364, próximo ao distrito de Vista Alegre do Abunã, colidiu com o Gol que vinha no sentido contrário.

O choque foi tão violento que o Gol pegou fogo matando o motorista. Os próprios passageiros do coletivo ajudaram a retirar os sobreviventes Eduardo de Souza Pinheiro, de 31 anos, e Sebastião Colares, de idade não informada, que foram encaminhados ao hospital de Extrema em estado gravíssimo.