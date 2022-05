Duarte protocola PL que prevê isenção de ICMS para energia solar

Um homem ainda não identificado de aproximadamente 27 anos foi morto a golpes de faca e teve parte do seu corpo queimado na manhã deste domingo, 15, em uma área de mata localizada no km 3 do Ramal do Açude, na região do bairro Floresta Sul, em Rio Branco. O corpo foi encontrado por populares que passavam no local e estava em cima de um colchão dentro da mata pegando fogo.

A Polícia Militar foi acionada e isolou a área para os trabalhos do perito em criminalística. Inicialmente, o Perito Thiago Martins, identificou que os criminosos mataram a vítima a golpes de faca e em seguida jogaram gasolina e atearam fogo no homem.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e identificação.

A polícia não soube informar a motivação do crime e no local nenhum morador quis falar sobre o ocorrido, pois a área dominada por uma organização criminosa e prevalece a lei do silêncio.

O caso segue sob investigação dos Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).