Dilza Ribeiro e João Tota, os nomes em discussão no PSD para vice na chapa de Petecão

OS BASTIDORES sempre foram mais interessantes e decisivos na política, do que o que vem a público. É onde acontecem todas as tramas e desfechos de uma disputa eleitoral. O PP, por exemplo, virou uma central de intrigas internas; envolvendo a candidatura da senadora Mailza Gomes (PP) por mais um mandato e a formação de uma frente contra o senador Márcio Bittar (União Brasil). Os principais protagonistas desta guerra surda no PP são o influente deputado José Bestene (PP) e o prefeito Tião Bocalom (PP), uma nova versão da dupla Batman e Robin para a política. Para eles, quanto mais longe o senador Márcio Bittar (União Brasil) estiver do governador Gladson Cameli, melhor. Bestene e Bocalom querem a senadora Mailza Gomes de candidata, como uma forma de impedir que a Márcia Bittar (PL) seja incluída na chapa do PP para o Senado. Não querem nem ouvir falar no sonho do senador Márcio Bittar (União Brasil) de fechar um acordo com o governador Gladson Cameli, pelo qual a Márcia Bittar seria candidata ao Senado, e o ex-marido Márcio Bittar (União Brasil), candidato do Palácio Rio Branco em 2026; numa eventual saída do Gladson Cameli para senador (caso se reeleja). A senadora Mailza, guarda a sua última pedra do tabuleiro em segredo; e com isso deixa o grupo do PP que quer a sua saída da disputa para tornar a chapa mais plural, completamente emparedada. Em meio a este vendaval se encontra o governador Gladson Cameli, impedido de avançar nas negociações, enquanto o nó da senadora Mailza Gomes (PP) não for desatado. A guerra entra a Rússia e a Ucrânia está mais calma que os bastidores do PP.

ESTAMOS DE VOLTA

DEPOIS DE UMA SEMANA, volto com o BLOG, agradecendo a todos os leitores que mandaram mensagens com indagações sobre o sumiço. De saúde, tudo maravilha, foi apenas para um breve descanso.

SEM CONVERSA COM O GLADSON

CONVERSEI ontem com o deputado federal Flaviano Melo (MDB). Embora tenha acontecido um movimento para uma reaproximação do MDB com o governador Gladson Cameli, ele descarta a possibilidade. “Com o Gladson não tem conversa”, foi textual ao BLOG. A deputada federal Mara Rocha (MDB) só não disputará o governo se não quiser, garantiu o Flaviano.

ESSE FILME EU JÁ VI

EM 2018, o PT se coligou com o PCdoB para a chapa de deputado federal, e perdeu a única vaga do partido na Câmara Federal, para a Perpétua Almeida (PCdoB). Na eleição deste ano voltam num formato da federação partidária, com os mesmos personagens. Este filme, com a deputada federal Perpétua Almeida (PCdoB) de protagonista, eu já assisti. O final infeliz do filme para o PT, pode se repetir.

O SONHO DO VELHO BOCA

TERMINAR o mandato em alta popular, disputar a reeleição e ganhar, para disputar o governo em 2026, é este o sonho político do prefeito Bocalom para o futuro.

CONTINUA NÃO COMUNICANDO

A GESTÃO do prefeito Tião Bocalom, se não é essa Coca-Cola toda, também, não é um desastre. Acontece que, ele comunica mal. E, o que aparece são as pautas negativas.

NÃO ENTENDERAM O SAMBA

NO MOMENTO que grupos se formam no governo para procurar desgastar o bom trabalho político do ex-chefe da Casa Civil, Rômulo Grandidier; longe de lhe prejudicar, tumultuam o governo do Gladson. Não entenderam o samba de que a escolha de vice é pessoal e de extrema confiança. Ou casa com o inimigo.

NÃO TEM QUE DAR SATISFAÇÃO

O GLADSON CAMELI não tem que ouvir ninguém sobre a escolha do seu vice. Não precisa de um vice de votos, mas de um vice que lhe seja leal num novo eventual governo. Vice, entendam de vez, não precisa ter votos, precisa ser leal. O resto é intriga palaciana e fuxicadas infantis.

ESSA CONTA NÃO FECHA

O PRESIDENTE DO PSDB, Correinha, não quer o deputado federal Luiz Gonzaga (PSDB) na chapa para a Assembleia Legislativa. Indo para o preto no branco, essa contabilidade do Correinha não fecha. Com o Gonzaga na chapa, abre-se a possibilidade do PSDB fazer mais deputados estaduais.

NOMES NA PAUTA

DOIS NOMES estão sendo discutidos internamente dentro do PSD para ser vice na chapa ao governo do senador Sérgio Petecão (PSD). O da médica Dilza Ribeiro (mulher do Conselheiro do TCE, Valmir Ribeiro) e o do advogado de Cruzeiro do Sul, João Tota Filho. O deputado Jenilson Leite (PSB) está descartado deste jogo.

VIGANÇA É UM PRATO QUE SE COME FRIO

QUE o PSB deu uma rasteira no PT indo para o palanque do Gladson Cameli apoiar a Socorro Neri a prefeita da capital, é uma verdade. Quando o PT faz c* doce com a candidatura do deputado Jenilson Leite (PSB) a governador, dá o troco. Vingança é um prato que se come frio.

SÓ NÃO FOI POR SER REJEITADO

O PCdoB, também, não pode criticar a camelizada do deputado Jenilson Leite (PSB) em 2018. Só não esteve no palanque do Gladson junto com o PSB, porque foi rejeitado momentos antes da convenção municipal.

SÓ A SAÚDE TIRA

HÁ UMA preocupação na cúpula do MDB com a saúde da deputada federal Jéssica Sales (MDB), porque ela tem que fazer uma cirurgia para tirar um nódulo cancerígeno, e não sabem se vai se recuperar a tempo de entrar na campanha. O MDB crê na recuperação e não tem Plano B.

VÃO DAR UM SALTO

O SENADOR Petecão (PSD) é um gigante numa campanha. Anotem para conferir: quando a campanha começar de forma oficial a candidatura da deputada federal Vanda Milani (PROS) ao Senado, e a dele, vão crescer muito.

LISA QUE NEM SABÃO MOLHADO

“NÃO sei nem quem são os candidatos ao governo”. Costuma responder a prefeita de Brasiléia, Fernada Hssem, sobre quem vai apoiar para governador. Mais lisa do que sabão molhado.

EMBAIXADINHA COM BOLA FURADA

O PRESIDENTE do PDT, Emylson Farias, faz embaixadinha com bola furada, quando diz que o partido está aberto a conversas com outras siglas para governador. Conversa fiada. O PDT vai de mala e cuia para o palanque do Gladson.

VAI ESPERAR SENTADO

O ex-senador Jorge Viana (PT) ainda nutre a esperança de ver o governador Gladson afastado do cargo por conta da Operação Ptlomeu. Acho que vai ter que esperar sentado.

É LÁ COM O ELEITOR

OS VEREADORES Emerson Jarude (MDB) e a Michelle Melo (PDT) são os grandes destaques da Câmara Municipal de Rio Branco. Jarude vai disputar vaga na ALEAC; e a Michele para a Câmara Federal. Se vão se eleger, isso é lá com o eleitor.

CONTINUA LIDERANDO

O LULA continua liderando todas as pesquisas de opinião pública para a presidência. A maior adversária do Bolonaro não é a candidatura do Lula; mas as suas atitudes de trombar com a democracia e seu autoritarismo.

SEM REFLEXO

MAS, essa preferência pelo Lula, não terá influência nem na disputa do governo e nem do Senado, no estado; porque nesta taba, se vota mais focado nos nomes do que nos partidos.

NOME PARA PREFEITO

O ex-prefeito Marcus Alexandre (PT) foi um bom prefeito de Rio Branco. Nesta eleição deverá ser um dos puxadores de votos do PT para a Assembleia Legislativa. E, será um nome do PT na próxima eleição para a PMRB.

STAND BY

O deputado José Bestene (PP) já te acertado com o prefeito Tião Bocalom apoio a uma eventual candidatura do filho Samir Bestene a deputado federal. Para isso luta pela candidatura do Alysson Bestene a vice do Gladson.

MULHERES PODEROSAS

SOCORRO NERI (PP), Meire Serafim (União Brasil), Keiliane Cordeiro REPUBLICANOS), Perpétua Almeida (PCdoB), são três candidatas fortes para deputada federal, na atual lista de candidaturas de mulheres.

FRASE MARCANTE

“NÃO ACREDITE em palavra de políticos, eles sempre voltam atrás”. Frase do anedotário político mineiro.